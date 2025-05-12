SEGRE

Missatges per fomentar el comerç local a Tàrrega

Nova acció impulsada per l’ajuntament. Pretén sensibilitzar sobre els beneficis de la compra de proximitat

Responsables de Promoció Econòmica davant d'alguns plafons. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Responsables de Promoció Econòmica davant d’alguns plafons. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

L’ajuntament de Tàrrega ha posat en marxa una nova campanya de promoció del comerç local i de proximitat sota el lema Tots som comerç local. L’objectiu és sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis socials, econòmics i emocionals de comprar al comerç local, destacant el seu paper fonamental com a motor de la ciutat i element clau de la vida quotidiana.

El consistori ha instal·lat una sèrie de plafons al carrer de Santa Anna que posen en relleu deu motius clars i directes per donar suport al comerç de proximitat. Cada plafó destaca valors com la confiança, la qualitat, el tracte personalitzat, la vitalitat urbana i el sentiment de comunitat, entre d’altres.

Els missatges busquen connectar emocionalment amb la ciutadania, recordant que cada compra local contribueix a enfortir la xarxa comercial, mantenir viu el teixit urbà i preservar la identitat pròpia del territori.

La regidora de Promoció Econòmica, Treball i Turisme, Núria Robert, va explicar que amb la iniciativa “volem que la gent de Tàrrega senti que, quan compra aquí, està ajudant a construir una ciutat més viva, més pròspera i més cohesionada”.

“El comerç de proximitat no és només una opció de consum: és un acte de compromís amb el lloc on vivim”, va destacar. A més, va comentar que “el motiu de situar els plafons davant de persianes abaixades és per visibilitzar una de les grans preocupacions i problemes que tenim a la nostra ciutat, esperem que amb aquesta campanya ho puguem començar a canviar”.

La campanya culmina amb un plafó final que apel·la directament la ciutadania: “Et veiem, et sentim, t’escoltem! Fes-ho fàcil. Fes-ho local.”

