Missatges per fomentar el comerç local a Tàrrega
Nova acció impulsada per l’ajuntament. Pretén sensibilitzar sobre els beneficis de la compra de proximitat
L’ajuntament de Tàrrega ha posat en marxa una nova campanya de promoció del comerç local i de proximitat sota el lema Tots som comerç local. L’objectiu és sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis socials, econòmics i emocionals de comprar al comerç local, destacant el seu paper fonamental com a motor de la ciutat i element clau de la vida quotidiana.
El consistori ha instal·lat una sèrie de plafons al carrer de Santa Anna que posen en relleu deu motius clars i directes per donar suport al comerç de proximitat. Cada plafó destaca valors com la confiança, la qualitat, el tracte personalitzat, la vitalitat urbana i el sentiment de comunitat, entre d’altres.
Els missatges busquen connectar emocionalment amb la ciutadania, recordant que cada compra local contribueix a enfortir la xarxa comercial, mantenir viu el teixit urbà i preservar la identitat pròpia del territori.
La regidora de Promoció Econòmica, Treball i Turisme, Núria Robert, va explicar que amb la iniciativa “volem que la gent de Tàrrega senti que, quan compra aquí, està ajudant a construir una ciutat més viva, més pròspera i més cohesionada”.
“El comerç de proximitat no és només una opció de consum: és un acte de compromís amb el lloc on vivim”, va destacar. A més, va comentar que “el motiu de situar els plafons davant de persianes abaixades és per visibilitzar una de les grans preocupacions i problemes que tenim a la nostra ciutat, esperem que amb aquesta campanya ho puguem començar a canviar”.
La campanya culmina amb un plafó final que apel·la directament la ciutadania: “Et veiem, et sentim, t’escoltem! Fes-ho fàcil. Fes-ho local.”