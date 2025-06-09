Celebren els deu anys dels gegants Tararots
També del Cacauero i la Rubinada
L’Associació Guixanet de Tàrrega va organitzar el passat 31 de maig una festa per celebrar els 10 anys dels gegants Tararots, així com del Cacauero i la Rubinada. Ho va fer amb una cercavila des de la plaça Major fins a la plaça de les Nacions sense Estat amb la participació de gegants, bèsties i grups de cultura popular de diferents punts de Catalunya, entre els quals hi havia el Mico de la Canonja, el Cavaller Narcís d’Ivars d’Urgell, la Colla Gegantera de Bellvís i la Colla Morada de Moiet, així com diferents elements folklòrics i grups de la capital de l’Urgell com el Drac i els Tambors de BAT, els Cavallets i els Bastoners de l’Esbart Albada, entre altres.
Els Tararots de Tàrrega són dos models de gegants dels que podrien considerar-se bojos o manotes. Són obra de l’artista Agnès Pla de Guissona.
El Grallinot és un graller molt particular que va sobre una gallina i colpeja amb les cames, i la Mamellona és una tamborinera que colpeja amb les mans.
Junts formen un grup bàsic de grallers, el que antigament a Tàrrega es deia Tararot, donant nom a la parella de simpàtics personatges i a la Nit del Tararot.