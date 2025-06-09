Robatori a la Capella dels Molàs: tallen i sostreuen dos baranes de forja
Tallen i sostreuen dos baranes de forja instal·lades el setembre del 2023 gràcies al mecenatge d’un particular anònim. Veïns ho van denunciar el dilluns de la setmana passada als Mossos
Veïns de Tàrrega van denunciar la setmana passada el robatori de dos baranes de forja al parc de la capella de la Mare de Déu del Remei, coneguda popularment com la Capella dels Molàs. Són obra de l’artista del metall Josep Castellana Niubó i les van instal·lar el dia 27 de setembre del 2023, en el marc de la celebració de la 39 edició de l’Aplec a la Mare de Déu dels Molàs.
El petit parc està al peu de la carretera LV-2021, que uneix la ciutat de Tàrrega amb el poble de Sant Martí de Maldà i les baranes tenien com a finalitat separar aquest espai de lleure de la calçada. Va ser un projecte de l’any que es remuntava a l’any 2010 i que va poder materialitzar-se gràcies al mecenatge d’un particular que va voler mantenir-se en l’anonimat.
Jaume Aligué, un dels impulsors del projecte, va mostrar una “gran decepció” per aquest robatori, que va denunciar el dilluns de la setmana passada als Mossos d’Esquadra. Va explicar que les baranes tenien un valor econòmic d’uns 1.700 euros, però va insistir que, per sobre dels diners, el seu valor era ja patrimonial.
Aligué va anar a la comissaria al rebre una trucada cap a les 11.45 hores del passat 2 de juny, en la qual un veí el va informar que algú s’havia emportat les baranes. De seguida es va personar al lloc i va comprovar que uns desconeguts les havien tallat arran de terra i del mur de pedra.
Així mateix, Aligué va comentar que el dia anterior, el diumenge 1 de juny, cap a les 13.30 hores, va passar pel lloc amb cotxe i les baranes seguien al lloc, de manera que tot apunta que el robatori s’hauria produït entre la nit i la matinada de diumenge a dilluns.
On està instal·lada la capella, un monòlit de pedra recorda que, l’any 1815, veïns de Tàrrega el van erigir sota l’advocació de la Mare de Déu del Remei amb aquesta inscripció: “Puig que teniu tan poder e invincible vostre bras vos suplicam Sra los fruits dels Molars guardeu”. L’any 1945 la va reconstruir l’ajuntament i el 1985 va ser remodelada amb uns nous jardins i uns bancs de pedra.
Així, des de fa ja quaranta anys, un dia de mitjans d’octubre, un grup de feligresos participa en el tradicional Aplec a la Mare de Déu dels Molàs, nom d’aquesta partida del municipi de Tàrrega.
En aquesta jornada festiva, que l’any passat va complir quatre dècades, es renova cada any el pelegrinatge a la petita capella.