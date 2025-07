El festival més inclusiu

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Més de 800 persones van assistir dissabte passat al festival Sardines & Marinada especial per celebrar el 50 aniversari de l’Associació Alba, que l’ha reformulat en una única jornada amb més activitats i potenciant l’accessibilitat. En aquest sentit, la 13 edició es va celebrar en les instal·lacions de l’entitat a Tàrrega amb jocs infantils i una batukada amb L’Estel de Balaguer acompanyada de la Nona, la Verreta i lo Groguet. També hi va haver parades amb productes artesans, food trucks, les actuacions de Tombs Creatius, circ amb el Col·lectiu Mur i la Companyia La Màxima. La jornada va culminar amb els concerts de Sexenni amb el seu nou disc i Her Majesty. Des de l’entitat van destacar l’esforç per fer inclusiu el festival amb indicacions de pictogrames, bucles magnètics i motxilles vibratòries a disposició dels assistents. Entre el públic hi havia un centenar de persones de col·lectius vulnerables que van aconseguir l’entrada mitjançant Apropa Cultura i usuaris d’Alba del grup d’accessibilitat els van acompanyar en tot moment perquè gaudissin al màxim.

Alba arriba així a l’equador del seu 50 aniversari. Per a la directora de l’entitat, Maite Trepat, “va ser una jornada molt emocionant en què vam obrir les portes de l’entitat a la ciutadania perquè conegui tots els nostres espais”. L’alcaldessa, Alba Pijuan, ho va definir com “una festa major en un carrer molt animada”.