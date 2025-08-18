Instal·laran 216 plaques solars per donar electricitat al pavelló i les piscines
L’ajuntament de Tàrrega instal·larà 216 plaques solars a la cúpula del pavelló poliesportiu per subministrar electricitat a les instal·lacions del pavelló i el complex de les piscines municipals.
En una primera fase, que s’iniciarà al setembre, es renovarà la cúpula del pavelló, es retiraran les plaques tèrmiques que havien arribat al final de la seua vida útil i s’aplicarà un tractament d’impermeabilització de la coberta per evitar filtracions d’aigua. Finalment, s’instal·laran 36 plaques fotovoltaiques amb 15 kW de potència nominal en una superfície de 50 metres quadrats i proveiran energia al pavelló.
Aquesta actuació tindrà un pressupost de 82.634,18 euros i es preveu que els treballs acabin a finals d’any. En una segona fase, s’incorporaran 180 noves plaques solars amb 80 kW de potència, que es destinaran a subministrar electricitat a les piscines municipals, tant les cobertes com les descobertes, ubicades al costat del pavelló, a la zona del Parc Esportiu. En aquest cas, el pressupost serà de 76.162 euros.