Les restes del convent del Roser de Ciutadilla, obertes al públic
Inauguració amb un concert d’arpa. Els treballs de restauració i consolidació d’aquest element patrimonial han durat una dècada
L’ajuntament de Ciutadilla va reinaugurar el passat 8 d’agost l’antic convent dominic del Roser, o més aviat les restes que queden de l’edifici del segle XVI. Ho va fer amb un concert a càrrec d’Awen Duet, un duo d’arpa i veu format per Mateu Bauçà i Laura Pont que va culminar amb una copa de cava i un aperitiu. L’alcalde, Òscar Martínez, va explicar que “l’acte va coincidir amb Sant Domènec i es va convidar personalment totes les veïnes que es diuen Roser”.
Martínez va destacar que “a partir d’ara serà visitable amb cita prèvia i, a partir de les restes del convent, podrem explicar la seua importància en el passat”. Així, segons l’alcalde, “la seua història està estretament lligada a la del castell i del poble com Casa Valls, per la qual cosa és un actiu més del patrimoni de Ciutadilla i de la Vall del Corb”.
En aquest sentit, va posar en relleu les actuacions que s’han portat a terme des de fa una dècada per “recuperar aquest element patrimonial i històric”. Malgrat que ja és accessible, l’alcalde va reconèixer que està pendent d’un parell d’actuacions arqueològiques i una petita obra de consolidació d’espais annexos.
La primera actuació es va portar a terme el 2015, la segona el 2018 i la tercera aquest any. Entre les restes que es conserven, es pot veure la nau principal i dos capelles laterals, així com una petita cripta subterrània i les escales d’accés. En la primera actuació es va definir el perímetre i amb maquinària i una intervenció arqueològica es va trobar la base. En la segona, es va trobar el pati i la cripta, i en la tercera, es va consolidar el perímetre de l’estructura del convent, es va reparar el terra amb lloses de pedra i es va fer una intervenció arqueològica a la cripta en la qual només es va trobar fang. Les diferents actuacions han estat finançades per l’IEI, fons propis de l’ajuntament i ajuts de la Diputació. Val a comentar que el convent del Roser, d’estil arquitectònic renaixentista amb alguns elements de gòtic tardà, va ser fundat l’any 1582 per Gispert de Guimerà i la comunitat dominica en va prendre possessió quatre anys després. Durant la guerra del Francès els frares el van abandonar i a la comunitat únicament van quedar dos membres. A partir de l’any 1835 va ser abandonat i reduït a ruïnes.