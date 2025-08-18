Miquel Nadal i Laia Recasens, dos dels tres regidors de la CUP a Tàrrega: «El pacte l’han trencat ERC i PSC incomplint»
La CUP va anunciar que sortia del govern de Tàrrega el passat 22 de juliol per discrepàncies amb republicans i socialistes sobre la futura gestió de l’aigua
Per què van decidir trencar el pacte de govern?
Nosaltres no hem trencat res, el pacte de govern l’han trencat ERC i PSC incomplint l’acord al qual vam arribar els tres partits per municipalitzar l’aigua. I ho han decidit partint d’un informe ple d’errors i amb moltes carències.
Quina resposta van rebre?
Per part de la ciutadania ha estat molt positiva i hem posat el tema de l’aigua a l’agenda política. Pel que fa a l’ajuntament, Laura Tejero del PSC ens va dir que li sabia greu.
L’alcaldessa, Alba Pijuan (ERC), ens va agrair que l’aviséssim abans de fer pública la nostra decisió i Rosa Maria Perelló (Junts) va destacar que li semblava una decisió molt honesta.
Ara mateix estar al govern ens suposava certes limitacions perquè la nostra veu era cada vegada més petita.
Quin escenari s’obre ara?
Nosaltres mai ens hem tancat a parlar i a negociar. Evidentment, si l’equip de govern vol tirar endavant projectes, la porta del nostre despatx estarà oberta, però únicament donarem suport a aquells projectes que suposin una Tàrrega transformadora i d’esquerres i que es basin en el nostre programa electoral.
En el cas que Junts presenti una moció de censura, li donarien suport?
De moment no ens hem plantejat què pugui passar. En tot cas, qualsevol proposta que poguéssim rebre en aquest sentit hauria d’anar encarada a municipalitzar l’aigua i a una defensa ferma de la gestió pública en tots els sentits.
Al final, si les idees són bones i beneficien el conjunt de la ciutat, nosaltres no tenim cap problema a presentar propostes conjuntes amb qualsevol dels altres tres partits (que conformen l’arc consistorial).
En aquest sentit, mà estesa al govern actual?
Tenim la mà estesa a tothom per treballar per Tàrrega i mirant per la gent de Tàrrega, sempre des d’una perspectiva d’esquerres.
Quina valoració fan dels dos primers anys de mandat?
Creiem que hem fet bona feina com la implantació de la recollida de residus porta a porta parcial, projectes de plaques solars i polítiques actives d’habitatge, passant d’un pressupost de zero euros el 2023 a un de 340.000 aquest any.
La valoració de la tasca de govern és bona malgrat les limitacions i les tensions constants amb la resta de partits al govern.
Hi ha hagut moltes discussions internes. Amb els tècnics de l’ajuntament val molt la pena treballar.
Ja han començat a treballar en la candidatura del 2027?
Ara el nostre objectiu és enfortir l’assemblea.