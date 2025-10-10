Més de 80 estudiants participen a la 2a edició de l'Acadèmia del Torró d'Agramunt
La jornada s'emmarca dins de la 36a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt
Més de 80 estudiants de les escoles d’hostaleria de Lleida i del Pallars així com de fleca i pastisseria de l’institut d’Agramunt s'han format aquest matí en el món del torró en el marc de la segona Acadèmia del Torró de Agramunt.
Durant tot el matí, han après a elaborar i tots els secrets del tradicional Torró d’Agramunt de la mà del mestre 'torronaire' Àngel Lluch així com el seu ús en la gastronomia amb un fricandó amb torró elaborat pel xef Sergi Aritzeta o la importància de comptar amb la distinció IGP que ha explicat Sònia Solé, tècnica del Consell Regulador. Finalment, Jordi Farrés ha parlat de la innovació del producte.
Aquest dissabte obrirà portes la 36 Fira del Torró amb 51 expositors als pavellons i més de 130 parades al carrer. S’han organitzat activitats paral·leles apostant per les propostes per atreure el públic familiar com tallers de cuina, aquest any amb receptes sense gluten ni lactosa, i espectacles d’animació a la plaça del Mercat. Algunes degustacions ja han penjat el cartell de complet, fet que demostra les expectatives que genera el certamen.