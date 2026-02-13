Forcen cases a Agramunt i investiguen si són robatoris o intents d’okupació
La Policia Local i els Mossos d’Esquadra estan analitzant els vídeos de les càmeres de la via pública
Diversos habitatges del centre històric d’Agramunt han estat forçats els últims dies i s’investiga si es tracta de robatoris o d’intents d’okupacions, ja que alguns dels immobles estan deshabitats o estan sent reformats.
Dos dels casos es van registrar als carrers Corriol de la Sabateria i Baixada Mercadal i es van detectar a mitjans de setmana.
L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va apuntar que la Policia Local i els Mossos d’Esquadra estan revisant i analitzant els enregistraments de les càmeres de videovigilància de la via pública. Fernàndez va explicar que “tot indica possibles intents d’okupació, segons els primers indicis de la investigació policial. S’investiga si es tracta dels mateixos delinqüents que han estat vinculats a actes vandàlics i delictius ocorreguts fa uns mesos”. En aquest sentit, va destacar la utilitat de disposar de zones vigilades al centre històric, ja que les imatges i el modus operandi reforcen la hipòtesi que són individus fitxats i coneguts per les autoritats.