Un os mata tres ovelles i una cabra a 200 metres de Gessa

Un xai, un boc i dos ovelles mortes, dos més de ferides i una de desapareguda és el balanç d’un atac de l’os a un ramat d’ovelles i cabres a la Val d’Aran, el primer confirmat aquesta primavera al Pirineu lleidatà. La predació va tenir lloc a tan sols dos-cents metres del poble de Gessa, a Naut Aran i d’uns 200 habitants. La temporada de pastures en alta muntanya encara no ha començat, per la qual cosa els 160 animals que formen el ramat es trobaven protegits per un camp clos elèctric a prop de la població.

Eduard Melero, un dels propietaris del ramat, va assegurar que el plantígrad va dur a terme fins a dos atacs entre dilluns i dimarts, a causa que els cadàvers trobats fins ara estaven a molta distància entre ells. “Diumenge a la tarda vaig veure que part del tancat elèctric era a terra i que els animals estaven molt inquiets i fins i tot es van resistir a tornar a entrar al corral”, va explicar Melero, que va afegir que “intentes sempre no pensar en el pitjor, però després lligues caps, quan ja és tard”.

El primer dels animals morts va ser trobat dimarts passat just al costat del corral, mentre que un altre ramader va alertar aquell mateix dia d’una altra ovella morta en pastures de més altitud. Va ser llavors quan Melero va alertar els agents de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran. Aquests van acudir al lloc dels fets per certificar l’atac i recollir mostres amb les quals provar d’identificar el depredador.Els altres dos animals morts van ser localitzats entre dimecres i ahir dijous al matí, i segueix la recerca d’una ovella desapareguda. Quant als animals ferits, un va requerir atenció d’un veterinari per un profund tall. Després de quedar demostrat l’atac, el ramader va explicar que serà indemnitzat pels danys.

Protestes per la presència de l’os a pocs metres de pobles

El primer atac confirmat de l’os a un ramat aquesta primavera ha succeït la setmana en què ramaders i pagesos de Lleida han protagonitzat dos manifestacions per protestar per la gestió d’aquesta espècie al Pirineu. La primera va ser dilluns a Llavorsí, on uns 70 ramaders van exigir el “reconeixement de tots els atacs directes i indirectes” de l’os, així com “dels danys col·laterals” que suposa la seua presència a les muntanyes. La segona va tenir lloc dimarts a Sort, quan trenta ramaders amb tres tractors van tallar la C-13 per protestar per la “nefasta gestió” de l’os.