Vielha preveu reduir a mínims l'habitatge turístic el 2028

L’ajuntament de Vielha seguirà la línia oberta pel de Barcelona i aplicarà amb la màxima duresa la normativa sobre habitatges d’ús turístic amb l’objectiu de reduir al mínim la seua presència al municipi. La iniciativa té com a horitzó el mes de novembre de l’any 2028, quan es compleixi el termini de cinc anys que el decret llei 3/2023 de la Generalitat de Catalunya estableix perquè els actuals pisos i cases d’ús turístic s’adaptin a la normativa en els 262 municipis catalans (36 a Lleida) “amb problemes d’accés a l’habitatge i en risc de trencar l’equilibri de l’entorn urbà per una alta concentració” d’aquests habitatges.

A partir d’aquesta data, la densitat d’aquest tipus de negocis quedarà limitada a deu per cada cent habitants (si bé PSC i ERC al Parlament preveuen suavitzar aquest límit), encara que si no compleixen els requisits que marquin les normatives locals les seues llicències decauran o no hi podran accedir, segons el cas.

“A Vielha n’hi ha 300, però 280 són anteriors a les normes urbanístiques restrictives que vam establir fa cinc anys i no podran seguir si no s’adapten”, va explicar l’alcalde, Juan Antonio Serrano, que va afegir que “des d’aleshores s’han donat menys d’una desena de noves llicències”. El cens avala l’existència de 570. “Hem evitat que proliferin. Vielha és partidària d’eliminar el màxim número possible de llicències”, va anotar l’alcalde, per a qui “el problema de l’habitatge a les zones turístiques ve d’aquest model”.A la resta de l’Aran, on hi ha 1.400 habitatges d’ús turístic més, l’aplicació d’aquesta normativa abocaria al tancament a més d’un miler, la majoria dels quals localitzats al terme de Naut Aran.