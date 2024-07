Fora de perill la monitora que es va ofegar al Garona a Les

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La monitora de 21 anys que dijous es van veure sorpresa per la crescuda del riu Garona en Les, que la va arrossegar aigües a baix deixant-la en estat crític, va recuperar ahir la consciència a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on havia estat traslladada en helicòpter després de ser rescatada. La jove continuava no obstant ingressada. Segons fonts coneixedores de l’incident, estaria fora de perill. L’incident es va produir quan la jove, monitora d’uns campaments de l’àrea metropolitana, es trobava al costat del riu i va ser arrossegada per la crescuda en un tram amb soltes d’aigua per facilitar el rafting. Va ser rescatada per persones que feien un descens.