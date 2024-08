Anul·len la llicència d'obres d'un edifici construït a Bagergue

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat contenciós administratiu 1 de Lleida ha anul·lat la llicència d’obres de construcció d’un edifici de dos habitatges situat al carrer Laguarto, 25, de Bagergue, al considerar que incompleix les normes subsidiàries sobre urbanisme en aquesta localitat de Naut Aran relatives al centre històric.

La resolució, datada el passat dia 16 de juliol, respon a un recurs presentat per una comunitat de veïns propera a l’edifici qüestionat i recull principalment les conclusions del pèrit judicial sobre l’edificació, ja finalitzada.

Entre altres aspectes, aquest informe detalla que la llicència atorgada, anterior a l’any 2019, i els paràmetres del projecte “mostren una evident falta de compliment de les normes subsidiàries” i que el permís atorgat “no preserva el nucli antic” de certs “augments de volum i densitats” d’aquestes mateixes normes urbanístiques. La resolució judicial repassa les claus de l’informe pericial quant a altures, volumetria o habitabilitat i cita, per exemple, que “s’observa que el càlcul de les mesures s’ha de calcular sobre la cota del terreny natural i no sobre la cota alterada del terreny recrescut artificialment o definitiu, atès que deixaria buida de contingut la normativa aplicable”. La sentència no aclareix quins passos s’han de seguir a partir d’ara.

Tanmateix, l’ajuntament de Naut Aran, que va concedir els permisos, ja va avançar ahir que recorrerà la sentència judicial, la qual cosa implica la defensa dels arguments pels quals els va atorgar fa més de quatre anys. L’edifici objecte del litigi ja està construït i també s’ha habitat.En paral·lel, fonts del Conselh Generau van assenyalar que el projecte no es va sotmetre a debat en el marc de la comissió d’Auvitatge que té la corporació aranesa. Així mateix, altres fonts van apuntar que un dels habitatges de l’immoble de Laguarto acolliria un pis turístic, un extrem que no ha estat confirmat pel consistori de la localitat.