Naut Aran, de les destinacions amb més densitat turística

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida compta amb una de les cinc destinacions turístiques amb més densitat turística de l’Estat, segons el portal de lloguers Holido. Es tracta del municipi de Naut Aran, que va rebre l’any passat un total de 87.307 visitants, segons dades de l’Enquesta d’Ocupació Hotelera de l’Institut Nacional d’Estadística, fet que suposa 49,4 turistes per cada habitant. Conegut també pels seus paisatges naturals, Naut Aran inclou la major part de l’estació d’esquí de Baqueira-Beret, la qual cosa propicia un increment significatiu en el nombre de visitants que rep any rere any. Aquest fet ha repercutit en un creixement econòmic no només del municipi, sinó de tota la Val d’Aran, a més de posar-la al mapa turístic.

Després de Naut Aran, Salou és una altra de les destinacions estatals amb gran densitat turística, amb 48,6 visitants per cada persona empadronada. Així les coses, la seua xifra de turistes el 2023 va ser molt superior a la del municipi lleidatà, rebent més d’1,2 milions de visitants, la majoria dels quals estrangers.D’aquesta manera, els rècords turístics d’arribada de visitants a l’Estat impulsen les economies de moltes destinacions, però moltes d’aquestes lluiten per fer front a un nombre de visitants sense precedents. Malgrat la presència de les dos localitats catalanes, lideren aquesta llista Sant Llorenç des Cardassar, a Mallorca i amb 73,1 visitants per habitant; Sallent de Gállego, a Aragó i amb 51,8, i Peníscola, a València i amb 51,6.