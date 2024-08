Una allau de terra talla l'accés al Saut deth Pish i Varradòs

La brigada del Conselh va reobrir la via el mateix dia d’ahir. - CONSELH GENERAU

La carretera d’accés a Varradòs, a través de la qual també s’arriba a l’aparcament de la cascada del Saut deth Pish, va quedar tancada ahir al matí per una esllavissada de terra. Membres de la brigada del Conselh van treballar per netejar la via, que va reobrir al cap de diverses hores. Divendres un altre despreniment va tallar la carretera entre Arròs i Vila, al terme municipal de Vielha e Mijaran. Es va reobrir aquell mateix dia.