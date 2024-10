La Val d'Aran acull el Congrés de Ciberseguretat 'Armari 6' per oferir solucions efectives als reptes actuals

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Val d'Aran acollirà els pròxims dies 24 i 25 d'octubre el Congrés de Ciberseguretat 'Armari 6' per oferir solucions efectives als reptes que planteja la ciberseguretat actualment. Amb aquestes jornades es vol que la Val d'Aran i les comarques de muntanya no quedin al marge d'aquests temes i deslocalitzar aquests congressos. Al congrés hi participaran responsables d'empreses del territori com Baqueira Beret o Arantec i de grans multinacionals com Telefònica o Repsol per exposar els diferents enfocaments per un mateix objectiu com és la seguretat en els negocis. Aquesta primera edició convoca també a administracions públiques com la Diputació de Lleida per a compartir coneixements i intercanviar experiències des de diferents perspectives.

En format de ponències i taula rodona, s'exposaran diferents enfocaments sobre com protegir les organitzacions dels ciberdelinqüents, abordant temàtiques com ara: la Intel·ligència Artificial, els Centres d'Operacions de Seguretat (SOC) i l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS). També, es presentaran les tendències actuals en ciberseguretat i s'abordarà la repercussió de la sostracció de dades des del punt de vista legal. S'analitzarà també com reaccionar davant d'un atac i s'exposarà un cas pràctic detalladament.

El Conselh Generau d'Aran, a través de Hèpic, el Centre d'Innovació Territorial de la Val d'Aran, organitza aquest Congrés amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. La inscripció és gratuïta amb aforament limitat.