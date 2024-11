Aran explorarà tecniques de pasturatge virtuau tà ramats

Publicat per REDACCION Verificat per Creat: Actualitzat:

Era Val d’Aran testejarà tecniques de pasturatge intelligent tà ramats comunaus mejançant aplicacion mobila. Ac harà en marc deth projècte Ovihuec.dat, que cerque d’analizar er impacte des ramats comunaus ena sostenibilitat mieiambientau e eth desvolopament socioeconomic des comunitats ruraus. Ua delegacion de ramadèrs e representants dera Val d’Aran visitèren era passada setmana eth municipi de Somiedo, ena val asturiana de Lago, tà escambiar experiéncies e solucions ena gestion deth territòri a trauès de ramats comunaus, en tot emplegar airines tecnologiques coma es barraments virtuaus.

Era tecnologia permet de monitorar e gestionar es bèsties mejançant ua aplicacion mobila. Eth ramadèr establís er arèa a on an de demorar es bèsties e quan aguestes arriben ena termièra, eth colièr geolocalizat que pòrte er animau emet un son que l’avise dera sua proximitat e, s’ac croze, arrecep ua descarga non lesiua. Damb fòrça pògui entrenaments es animaus aprenen a non sobrepassar eth limit. En marc d’Ovihuec.dat, Vilamòs aqueric aguest ostiu un ramat municipau de 250 oelhes, damb er objectiu de mantier ua zòna forestau neta entà redusir eth risc de huecs mejançant eth pasturatge, revalorizar eth producte locau e, ath madeish viatge, aplicar es naues tecnologies ena gestion des peishèus, en tot contribuïr atau ara modernizacion deth sector e en tot facilitar eth trabalh des ramadèrs deth territòri.

Ei previst de sondejar en aqueth ramat barraments virtuaus enes pròplèus mesi. Eth programa ei finançat pera Fundación Biodiversidad deth Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) e coordinat peth Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA), e compde damb era collaboracion d’entitats coma eth Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTI) o eth Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC). Assistiren ara trobada en Astúries un dotzeat de ramadèrs d’andúes vals, acompanhadi de tecnics e autoritats. Per part deth Conselh Generau, viatgèren entà Astúries eth conselhèr de Territòri, Francesc Bruna, e eth conselhèr de Gestion Ambientau e baile de Vilamòs, Oriol Sala, qu’amassa damb era rèsta de participaires aueren era oportunitat de visitar eth barrament virtuau de Lago.