L'estació d'esquí Baqueira Beret estrena la temporada amb "condicions molt bones"

Baqueira Beret ha estrenat aquest dijous la temporada amb “condicions molt bones” per la pràctica de l’esquí. Aquells que no han volgut esperar al cap de setmana per fer les primeres baixades han pogut gaudir de 34 pistes i 38 quilòmetres esquiables que progressivament s’aniran ampliant. L’estació té previst obrir la zona de Beret i Bonaigua de cara al dissabte.

El director comercial de Baqueira Beret, Xavi Ubeira, ha dit que aquest any han perdut el pont de desembre, però que amb la neu que ha caigut i la que han produït garanteixen la temporada d’esquí. Els primers esquiadors que s’han vist a Baqueira per inaugurar la temporada eren de la zona, Val d’Aran o Pallars, i alguns turistes que han allargat l’estada a la Val d’Aran.