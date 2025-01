Es Bòrdes retire contenidors per huecs en deishar cendre

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Er Ajuntament d’Es Bòrdes a decidit retirar es contenidors de lordèra dera plaça dera glèisa dempús de repetir-se enes darrèrs iuèrns huecs per actes atribuïbles ar incivisme. Eth darrèr d’eri auec lòc ena tarde deth 2 de gèr, quan diuèrsi contenidors ena plaça cremèren en lançar-i quauqu’un cendre d’ua humeneja damb brases encara caudes. Era bailessa deth municipi, Rosa Mirat, expliquèc qu’eth huec s’inicièc enes contenidors de plastic, a on tanpòc i aurien d’èster es cendres. Se poguec dar era votz d’alarma d’immediat as Pompièrs, qu’amortèren es hlames sense majors damatges, e pogueren arribar a sauvar quaqui contenidors e tot. Aguesti huecs s’an repetit dejà en diuèrses escadences, en tot coincidir tostemp damb epòques de nauta afluéncia toristica. Tot apunte a qu’es responsables deth huec serien usatgèrs d’ua viuenda toristica o visitaires en dusau residéncia. Per prevencion e pr’amor a qu’aguest darrèr huec siguec de “granes dimensions”, eth consistòri a sollicitat era retirada des contenidors laguens deth pòble e deishar sonque eth punt de remassada que i a ena entrada dera localitat. Er ajuntament confie tanben en que, d’aguesta forma, s’incentivarà eth reciclatge, taxa dera quau disminuís especiauments pendent era sason d’iuèrn. Respècte ad aguest tipe de huecs, son freqüents enes zònes de montanha. Per aquerò, se recomane deishar heiredar es brases e cendra com a minim 24 ores en un recipient resistent ath calor abans de lançar-les en contenidor.