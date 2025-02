Ua joena de Bossòst, entre es milhors examens d'Infermeria

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

María Sanz Rodríguez, naturau de Bossòst, a artenhut ua hita destacada en obtier era ueitau milhor nòta en examen d’Infermeria Intèrn Resident (EIR), segontes es resultats provisionaus publicadi peth Ministèri de Sanitat. En ua convocatòria ena que se presentèren mès de 10.000 aspirants, era sua posicion reflèxe ua grana dedicacion e esfòrç as sòns estudis. “Sò emocionada, non m’ac demoraua”, confèsse María, encara en tot assimilar eth resultat. “Se presentèren mès de dètz mil persones, segur que i a gent fòrça mès intelligenta”, ahigec damb umilitat.

Entada era, era clau deth succès residic en trabalh constant: “Er esfòrç a recompensa e auer un clar objectiu e un entorn que t’acompanhe son claus”. A despiet qu’encara non a decidit quina especialitat corsarà, María s’incline per Infermeria Familhara e Comunitària. Totun, aguesta eleccion implique que non poirà formar-se en Espitau de Vielha, pr’amor que non compde damb ua unitat docenta tad aguesta especialitat. A despiet d’açò, mantie viua era esperança de tornar quauque dia a trabalhar tara Val d’Aran. “Era vida da fòrça torns e qui sap”, ditz.

En çò que tanh ar examen, destaque que siguec mèc complèxe que d’abituda, damb qüestions fòrça especifiques sus protocòus o tanben sus es efèctes des tatuatges. Mentre arribe eth mes de març, quan aurà d’escuélher eth sòn destin definitiu, Sanz cèrque un trabalh temporau. “Era residéncia ei dura e se crube pòc”, comente.