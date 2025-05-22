La consellera Pané es compromet a agilitzar accions per fidelitzar professionals sanitaris al Pirineu
Salut i el Conselh Generau d’Aran s’emplacen per tirar endavant la reforma i ampliació de l’Espitau de la Val d’Aran
La consellera de Salut, Olga Pané, de visita a la Val d’Aran s’ha compromès a agilitzar accions per fidelitzar professionals sanitaris al Pirineu. Pané ha dit que s’ha de fer possible que a les comarques de muntanya hi puguin vindre professionals especialitzats del MIR o d’infermeria. En aquest sentit, la consellera ha celebrat l’inici, el curs vinent, dels estudis d’infermeria a Tremp, que han d’ajudar a retenir professionals. El departament de Salut i el Conselh Generau d’Aran han acordat tirar endavant la reforma i ampliació de l’Espitau de la Val d’Aran. Actualment, es troba en fase de redacció i es preveu disposar del projecte executiu a finals d’any. El pressupost total del projecte és de 16,5 milions d'euros.
Pané també ha parlat d’incentius per afavorir que professionals s’instal·lin a les comarques del Pirineu.
Espitau d’Aran
El pressupost del projecte de l'Espitau d'Aran es desglossa en dues partides importants: 7,5 milions d'euros per a la construcció del nou edifici ambulatori i 9 milions d'euros per a la remodelació dels nous espais de l’antic edifici. Pané ha dit que si l’any vinent “els pressupostos acompanyen” es preveu treure a licitació aquestes obres. L’edifici actual té més de quaranta anys i necessita una remodelació, ha sentenciat la consellera.
Comissió Mixta
La consellera de Salut, Olga Pané, i la síndica d’Aran, Maria Vergés, han participat en la Comissió Mixta del seguiment del traspàs de competències en l’àmbit de la salut.
La síndica d’Aran, Maria Vergés, ha coincidit que fixar professionals de la salut al Pirineu és una necessitat també per l’Aran i ha dit que tots plegats han de buscar solucions. Les comarques de muntanya pateixen un aïllament geogràfic i en alguns casos un preu de l’habitatge molt elevat.