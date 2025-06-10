Fiscalia manté 8 anys de presó per als dos homes enxampats amb èxtasi a l'Aran tot i que un n'exculpa l'altre al judici
Els processats admeten que van mostrar documentació falsa a la policia i el que conduïa reconeix que no tenia carnet
Un dels dos homes enxampats amb 13.382 pastilles d'èxtasi en un pas fronterer de la Vall d'Aran ha admès aquest dimarts durant el judici a l'Audiència de Lleida que havia acceptat transportar la droga entre França i Alacant, però que l'home que conduïa el vehicle --un conegut de la feina-- desconeixia que dugués estupefaents amagats en una maleta. Així ho ha corroborat aquest segon acusat, el qual ha justificat que ell anava de vacances a Alacant i que únicament s'havia posat d'acord amb l'altre individu per viatjar plegats cap a l'estat espanyol. Malgrat la confessió, la Fiscalia ha mantingut la petició de més de 8 anys de presó i 1,3 milions d'euros de multa per als dos processats amb l'argument que pretenien introduir la droga "a canvi de diners".
La policia espanyola va aturar el vehicle en què viatjaven els dos individus el 3 de maig del 2024 al pas fronterer de Melles-Pònt de Rei, a Les. Inicialment, la policia els va arrestar perquè es van identificar amb documentació falsa i el conductor no tenia carnet, però posteriorment els agents van registrar el vehicle i hi van localitzar milers de pastilles de colors, en diverses bosses envasades al buit, ocultes entre la roba d'una maleta que hi havia al maleter.
Durant la vista, un dels acusats ha afirmat que aleshores no va reconèixer "per por" que les pastilles eren seves, però durant el judici ha explicat que li havien ofert participar en un transport de droga, que hi va accedir i que va recollir la maleta a la capital francesa en un moment en què "no estava conscient perquè anava drogat". "Assumeixo l'error", ha declarat.
A més, la policia va trobar a la caçadora i als pantalons dels dos processats més de 2.100 euros en efectiu, i diverses targetes de la ciutat d'Amsterdam, cosa que va fer sospitar als agents que els detinguts formaven part d'una organització criminal que introdueix a l'estat espanyol aquest tipus de droga tòxica produïda en laboratoris clandestins dels Països Baixos.
Els dos processats han admès que van mostrar als agents a través del mòbil fotografies de documentació falsa --francesa i italiana, respectivament, tot i que en realitat eren algerians--. Per aquest motiu, la Fiscalia també ha sol·licitat 5 mesos de presó per a cadascun dels dos individus pel suposat delicte d'ús de document privat falsificat. A més, l'home que conduïa el vehicle --adquirit feia cinc mesos a nom de la seva mare-- ha reconegut que circulava sense carnet i la fiscal ha demanat per a ell 5 mesos més de presó.
La policia els va veure nerviosos i va registrar el maleter
Durant la vista, una dotzena d'agents de la policia espanyola han explicat que sobretot un dels ocupants del vehicle mostrava signes de nerviosisme i preocupació i que, després d'arrestar-los per falsedat documental i per conduir sense carnet, van registrar el cotxe "per seguretat", perquè no hi havia ningú més que se'n pogués fer càrrec i perquè es trobaven en un pas fronterer amb França. També han explicat que van localitzar una bosseta amb pastilles d'èxtasi a l'interior d'un paraigua.
"El conductor es mostrava massa simpàtic, era molt xerraire i feia massa preguntes, cosa que em va molestar, mentre que el copilot no ens mirava i a penes responia. Sorprenia que un estigués tan tranquil i l'altre es mostrés preocupat i sense ganes de ser allà. Ens van donar versions incongruents i un d'ells també duia molts diners a la cartera i això és mal senyal", ha declarat un dels agents.
La Fiscalia demana més de 8 anys de presó i 1,3 milions d'euros de multa
En el torn de conclusions, la Fiscalia ha mantingut l'acusació per als dos homes d'un suposat delicte de tràfic de drogues en concurs amb un delicte contraban, pel qual ha sol·licitat 8 anys de presó i 1.332.152 euros de multa per a cadascun. La quantitat d'èxtasi confiscada superava els sis quilos, estava valorada en més de 330.000 euros i tenia una puresa de més del 32%, segons la fiscal.
Per la seva banda, l'advocada de la defensa ha reclamat la nul·litat parcial del procediment perquè, a parer seu, el registre del vehicle i l'obertura de les maletes per part de la policia espanyola es va fer de manera il·legal i va vulnerar el dret a la intimitat dels dos individus. Pel que fa a la condemna, ha sol·licitat imposar "la pena mínima" per tràfic de drogues a l'home que ha admès ser el propietari de la droga i que aquesta pena se substitueixi per la seva expulsió de l'estat espanyol.
La lletrada sí que s'ha mostrat d'acord amb la petició de la fiscal de condemnar els dos individus a 5 mesos de presó per haver presentat documentació falsa als policies, però ha exigit que la conducció sense permís es castigui amb una pena de multa. En l'últim torn de paraula, un d'ells ha insistit que es va "equivocar" i ha demanat "perdó" a la justícia i al seu company, el qual ha reiterat que no en sabia res de la droga. El judici ha quedat vist per a sentència.