INFRAESTRUCTURES
El departament de Territori avala el projecte de la gasificadora de Vielha
Processarà 3.350 tones de GLP cada any
El departament de Territori ha donat el vistiplau ambiental al projecte de Gas Natural per instal·lar a Vielha una planta d’emmagatzematge i gasificació amb quatre dipòsits de propà tipus GLP (Gas Liquat del Petroli) de 59,4 m3 cada un.
La planta, que rep el líquid amb camions cisterna i després distribueix el gas a la xarxa local, “funciona en règim continu i es troba protegida per mesures de seguretat com una tanca perimetral, sistemes de detecció i extinció d’incendis i control remot dels paràmetres de funcionament”, assenyala la resolució de la conselleria.
Les previsions apunten que processarà 3.350 tones anuals de GLP. La planta s’ubica 354 metres del nucli urbà de Vilac, en una àrea protegida del riu Garona amb baix risc d’incendi però alta vulnerabilitat.