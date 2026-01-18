Un esquiador queda hospitalitzat després que el sorprengués un allau fora pistes a Baqueira-Beret
Va patir una parada cardiorespiratòria i un equip d'emergències el va traslladar fins l'hospital
Una allau ha atrapat aquesta tarda un esquiador mentre circulava fora de pistes a Baqueira-Beret. Segons ha informat 3Cat, un guia de muntanya hauria alertat de l'allau i, en arribar al lloc, els Pompièrs d'Aran hi han trobat un esquiador en aturada cardiorespiratòria i l'han traslladat a l'Hospital de Vielha.
Els equips d'emergència han estat buscant un segon esquiador perquè a la zona hi han trobat un altre parell d'esquís. El dispositiu de recerca, però, ha acabat per aquest diumenge i continuarà el dilluns.