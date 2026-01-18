SEGRE

Un esquiador queda hospitalitzat després que el sorprengués un allau fora pistes a Baqueira-Beret

Va patir una parada cardiorespiratòria i un equip d'emergències el va traslladar fins l'hospital

Foto d'arxiu d'uns esquiadors de Baqueira Beret durant el primer cap de setmana de la temporada

Una allau ha atrapat aquesta tarda un esquiador mentre circulava fora de pistes a Baqueira-Beret. Segons ha informat 3Cat, un guia de muntanya hauria alertat de l'allau i, en arribar al lloc, els Pompièrs d'Aran hi han trobat un esquiador en aturada cardiorespiratòria i l'han traslladat a l'Hospital de Vielha. 

Els equips d'emergència han estat buscant un segon esquiador perquè a la zona hi han trobat un altre parell d'esquís. El dispositiu de recerca, però, ha acabat per aquest diumenge i continuarà el dilluns.

