L'Aran, preparat per organitzar un mundial d'esquí militar: seria el primer de tot l'estat espanyol
La competició es celebraria el 2027
La Val d’Aran es prepara per acollir el 2027 una competició fins ara inèdita a Espanya: el campionat del món d’esquí militar. Es tracta d’un esdeveniment esportiu en què participen militars de més de vint països i competeixen durant diversos dies en diferents esports d’hivern. L’ajuntament de Vielha e Mijaran va acollir la setmana passada una reunió preparatòria a la qual van assistir representants de les Forces Armades espanyoles. El propi consistori va fer pública aquesta trobada en una publicació a les seves xarxes socials.
L’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, va explicar que els contactes per part de l’Exèrcit espanyol per organitzar el campionat a la Val d’Aran van començar fa més d’un any. El primer edil va apuntar que la competició requerirà utilitzar les pistes de Baqueira Beret, escenari des de fa anys de nombroses competicions d’esquí. Tot i això, va apuntar que la capital aranesa pot tenir també un paper destacat a l’hora d’acollir actes protocol·laris com les cerimònies d’inauguració i clausura o els lliuraments de premis.
L’òrgan organitzador d’aquesta competició, l’International Military Sports Council (CISM), estableix que el mundial d’esquí militar té una durada de sis dies, dels quals tres es dediquen a competir en diferents esports d’hivern. Cal recordar que la relació entre militars i esquí a l’Aran va ser estreta durant el segle passat. La Companyia d’Esquiadors Escaladors de l’Exèrcit de Terra va establir la seva caserna a Vielha el 1963 i els militars hi van romandre fins a l’any 2000. Les construccions que els van allotjar van quedar en desús i van començar a ser demolides a partir de 2003. Una escultura recorda el passat castrense del lloc.