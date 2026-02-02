Liciten quatre pisos socials per 1,2M€ a Naut Aran contra la falta d’oferta a la zona: habitatges de fins 90m² per 450 o 600 euros
El consistori replanteja el projecte després de quedar desert fa sis mesos el primer concurs de
916.000 euros. També es farien 10 places d’aparcament
Naut Aran licita per segona vegada la construcció d’un edifici plurifamiliar amb quatre habitatges de lloguer assequible en una parcel·la municipal de Salardú, amb un pressupost d’1,2 milions. Ho fa després de quedar deserta l’anterior licitació fa sis mesos i el consistori busca empreses constructores per executar les obres de 10 places d’aparcament i els quatre habitatges destinats a persones que estiguin empadronades en el municipi.
La convocatòria per presentar les ofertes finalitza el 9 de febrer i la iniciativa se suma al pla municipal per ampliar el parc d’habitatges protegits, finançat parcialment amb ingressos de la venda de parcel·les a Baqueira. Fa mig any, el juliol de 2025, el consistori va fer la primera licitació per 916.000 euros, que va quedar sense ofertes. El consistori ha elevat el pressupost per atreure l’interès de nous constructors.
La parcel·la municipal, de 400 metres quadrats, s’ubica al nucli antic de Salardú, a la plaça dera Pica. L’edifici comptarà amb aparcament en la planta baixa amb deu places, i habitatges en la primera i segona planta d’entre 75 i 90 metres quadrats. Hi haurà dos habitatges de dos habitacions i unes altres dos de tres habitacions. L’accés per als vianants es farà des de la plaça via un pòrtic, garantint l’accessibilitat i intervenció dels serveis d’emergència.
L’alcalde, César Ruiz-Canela, va destacar que aquest projecte, juntament amb els del poble de Garòs (ja ocupat) i Tredòs, sumaran sis habitatges el 2026 per combatre la falta d’oferta en el municipi. Els lloguers seran d’uns 450 euros (el de dos habitacions) i de 600 euros (tres habitacions) mensuals, que s’assignaran en funció de diversos criteris, encara que primarà que els beneficiaris estiguin empadronats en el municipi de Naut Aran.
Amb aquesta actuació el consistori vol reforçar l’oferta d’habitatge social a Aran, on la pressió immobiliària pel turisme d’esquí complica la fixació de població local. L’edifici comptarà amb un sistema de climatització amb aerotèrmia i una coberta de pissarra, a més de complir amb les ordenances urbanístiques del nucli antic de Salardú. Des del consistori van apuntar que l’edifici destacarà la integració paisatgística en el centre i l’accessibilitat al nou edifici.
Impuls d’un pla d’habitatge de lloguer social amb sis pisos
L’ajuntament de Naut Aran va rehabilitar fa tres anys un pis en el nucli de Garòs i el va adjudicar a una família per 450 euros al mes durant cinc anys. Es tracta del primer habitatge del nou pla del parc d’habitatge de lloguer assequible que ha projectat el municipi per als propers anys. Al pis de Garòs s’afegirà un altre a Tredòs i el nou edifici amb quatre habitatges a Salardú. En total es destinaran a lloguer social un total de sis habitatges. La dificultat de trobar pisos a Aran, especialment per la proliferació de pisos turístics (més de 1.600 a la Val d’Aran) va fer que el consistori impulsés aquesta iniciativa de destinar pisos públics a lloguer social o fins i tot la seua construcció com l’edifici de Salardú.