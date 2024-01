“Guanyar el Premi Proa amb 'Les cendres a la piscina' ha estat un regal i un privilegi”

L’escriptora mallorquina Laura Gost (Sa Pobla, 1993) va presentar ahir a la llibreria La Fatal de Lleida la seua novel·la Les cendres a la piscina, guanyadora el mes de novembre passat de la cinquena edició del Premi Proa, cosa que considera “un veritable regal i tot un privilegi d’aquest segell de prestigi i tradició literària, la qual cosa segur que donarà un impuls afegit a aquesta història”. La presentació de la novel·la va estar conduïda per la directora de SEGRE, Anna Sàez, que precisament va formar part del jurat del premi. Gost va explicar unes hores abans de l’acte que Les cendres a la piscina és “una història familiar que gira entorn del Sebastià, el patriarca d’una família mallorquina”, per a qui es va inspirar en la “vida de pel·lícula” del seu avi patern, “un agricultor que naix en un poble de l’illa i que, amb l’eclosió del turisme fa seixanta anys, es converteix en constructor i acaba com a empresari hoteler d’èxit”. L’escriptora aclareix que “l’impacte que ha tingut el turisme a Mallorca és només el paisatge de fons d’una novel·la de relacions humanes i de gent que canvia al llarg de la seua vida”. Autora de textos teatrals i fins i tot de guions audiovisuals (amb un va guanyar el Goya 2018 de curts d’animació), “tots els registres narratius em fan sentir més escriptora”, afegeix.