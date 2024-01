El ple de la Paeria aprova iniciar el procés per declarar el garrotin patrimoni de la ciutat

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ple municipal de la Paeria de Lleida ha aprovat aquest divendres per unanimitat de tots els grups l’inici de l’expedient per a la declaració del garrotin com a patrimoni immaterial de la ciutat, mitjançant la seva catalogació i declaració com a Bé Cultural d'Interès Local, un primer pas per a sol·licitar posteriorment a la Generalitat que inscrigui el garrotín en el registre de Patrimoni Cultural Català.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat que “avui fem Lleida més gran, perquè els i les paers reconeixeran el garrotin com un bé propi a preservar i protegir i, sobretot, a fer-ne una difusió adequada”.

El debat sobre aquest expedient ha comptat amb la intervenció de Dolors Pubill, filla del mestre del garrotin Enric Pubill “Lo Parrano” i divulgadora i impulsora d’aquesta música, que ha celebrat aquest reconeixement.

El Garrotin és un gènere musical cantat, de cançó improvisada, i també un gènere de ball, de llarga tradició a Lleida, amb la comunitat gitana com a principal protagonista. Es troben mostres d'aquesta manifestació cultural a la ciutat des del segle XIX i, malgrat els seus orígens difusos, és un gènere que ha arrelat a la ciutat i que, més enllà, s'ha entroncat amb el naixement de la rumba catalana.

Gestió municipal de l’aparcament soterrani de Sant Joan

Durant el ple s’han debatut quatre expedients vinculats a l’aparcament públic soterrat de vehicles de la plaça Sant Joan, per tal d’iniciar el procés perquè passi a gestió municipal mitjançant l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), un cop acabada la concessió de 50 anys a l’empresa Interparking Lleidatana SA.

Els expedients que es tramiten són els de la pròrroga de la concessió fins al 15 d’abril; el projecte del nou servei amb gestió municipal; el reglament que la regularà; i la modificació de l’ordenança fiscal per incloure les tarifes d’aquest servei. Tots ells s’han aprovat per unanimitat, excepte el projecte d’establiment del servei a càrrec de l’EMAU, que ha tingut 25 vots a favor i dos abstencions.

La primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, ha destacat que la gestió municipal de l’aparcament suposarà un benefici per la ciutadania, ja que s’anul·larà l’increment de tarifa del 2024. A més, s’ha compromès a avançar en el desenvolupament d’altres millores en l’àmbit de la mobilitat, com són els aparcaments dissuasius i la millora del transport públic, amb busos llançadora, com ha demanat l’oposició.