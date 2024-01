La memòria de les Garrigues

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va presidir ahir a les Borges Blanques la inauguració de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, un equipament cultural amb el qual es culmina el desplegament de quaranta arxius públics a les capitals de comarca catalanes. L’edifici, d’uns 1.300 metres quadrats en dos plantes, s’estrena després de més de dos anys d’obres i una inversió de la Generalitat de 2.712.997 euros. La inauguració va ser multitudinària, fruit de l’expectació d’anys de reclamació. La sala d’actes va quedar petita per a les més de dos-centes persones que no es van voler perdre l’estrena i va haver d’habilitar-se una pantalla al vestíbul.

Garriga va afirmar que el nou Arxiu ha de convertir-se “en un espai clau per a la conservació documental a les Garrigues i també de dinamització cultural per a tota la comarca”. El president del consell comarcal, Antoni Villas, va recordar que “som l’última comarca de Catalunya” a disposar d’un equipament arxivístic –el mes de desembre passat es va estrenar el penúltim, al Pont de Suert–, però va assegurar que “els últims serem els primers”, amb referència a les característiques tècniques més innovadores de l’edifici. L’alcalde, Josep Ramon Farran, va assenyalar que “aquest servei, una nova baula en la defensa dels drets i la memòria històrica local, estarà obert a tots els ciutadans”. El director de l’Arxiu, Fernando Lázaro, va acompanyar les autoritats en una primera visita per les instal·lacions i va recordar que, des de dilluns i fins al dia 2 de febrer, s’oferiran dos visites guiades diàries (11.00 i 16.00 h) per poder conèixer l’edifici per dins.