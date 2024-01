Imma Monsó guanya el 7è Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any amb 'La mestra i la Bèstia'

detail.info.publicated ACN

L'escriptora Imma Monsó (Lleida, 1959) ha guanyat aquest dimarts el 7è Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any amb 'La mestra i la Bèstia' (Anagrama). El jurat del guardó ha reconegut una novel·la on Monsó narra la sortida al món d'una jove mestra en un poble del Pirineu a començaments dels seixanta. Sense ser autobiogràfica, l'escriptora planteja un volum que reuneix tots els seus "dols del passat", el de la més llunyana mort del seu pare com el de la més recent de la seva mare. El 7è Premi Òmnium a la millor novel·la està dotat amb 20.000 euros directes per la guardonada i 5.000 destinats a la promoció. Maria Climent amb 'A casa teníem un himne' i Elisabet Riera amb 'Una vegada va ser estiu la nit sencera', han estat finalistes del premi.