Primera reunió per ampliar l'Arxiu Comarcal de l'Urgell

L’Arxiu Comarcal de l’Urgell va acollir ahir la primera reunió de treball per a l’ampliació d’aquest equipament cultural, que va comptar amb la participació de responsables del departament de Cultura de la Generalitat, l’ajuntament de Tàrrega i Pérez Piñana Arquitectes, empresa que es va adjudicar la redacció del projecte per 80.400 euros + IVA i que té vuit mesos per portar-lo a terme.

L’edifici de l’Arxiu, inaugurat el 1986, es troba ara al límit de capacitat i vol guanyar espai per a la custòdia de més documents i la millora del servei als usuaris. L’ampliació serà possible gràcies a l’adquisició per part de l’ajuntament d’un immoble contigu en desús, de 152 metres quadrats, que s’enderrocarà per aixecar un nou edifici que s’integrarà a l’actual seu de l’Arxiu. Aquest futur espai també contempla una nova sala polivalent per a presentacions, exposicions i tallers. L’actual equipament conserva més de 1.793 metres lineals de documents, amb 156 fons d’administracions públiques de la comarca, així com fotos, cartells, plànols o premsa antiga.