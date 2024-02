Recullen firmes per mantenir la protecció legal del català a Aragó

Diverses entitats de defensa de les llengües que es parlen a Aragó com el català i l’aragonès han iniciat una recollida de firmes a través de la plataforma change.org per reclamar que es mantingui la protecció legal d’aquestes llengües després de l’anunci del Govern autonòmic aragonès (PP i Vox amb suport del PAR) de la seua intenció de promoure una modificació legal que suposaria l’eliminació del català i l’aragonès a fi d’evitar que s’ensenyin a les escoles, es promoguin i es difonguin. Des de diumenge passat i fins ahir s’havien recollit prop de 3.000 firmes en aquesta iniciativa impulsada per l’associació cultural Rolde d’Estudis Aragonesos, amb seu a Saragossa.

A través de la xarxa social X, la Plataforma per la Llengua també va denunciar la situació que es viu a Aragó amb l’anunci del Govern de voler deixar de considerar “llengües pròpies” el català i l’aragonès. Avisen que aquest fet, a més de “fragmentar la llengua”, retalla la dignitat dels parlants i va en contra de les recomanacions del Consell d’Europa. D’altra banda, l’ajuntament de Mequinensa, que dimecres va recordar la Declaració de Mequinensa (vegeu el desglossament), va comparar la situació actual amb la que va tenir lloc el juny de l’any 2013 amb l’aprovació de la llei de llengües del llavors govern del Partit Popular a Aragó, que va establir que les llengües i modalitats lingüístiques pròpies serien la Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental (LAPAO) i la Lengua Aragonesa Propia de las Áreas Pirenaica y Prepirenaica (LAPAYP). Això va motivar una segona Declaració de Mequinensa, que van firmar 28 ajuntaments criticant aquests noms sense cap fonament científic ni acadèmic.

Quaranta anys de la Declaració de Mequinensa

L’1 de febrer del 1984, ahir va fer 40 anys, 17 ajuntaments de la Franja i el conseller de Cultura del Govern d’Aragó, José Bada, van firmar la Declaració de Mequinensa, que va propiciar l’ensenyament i protecció del català a la zona. Mequinensa celebrarà aquest aniversari el 24 de febrer, en el Dia Internacional de la Llengua Materna.