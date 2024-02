Joan Bosch obsequia la Cambra de Comerç de Lleida amb un retrat de Ramon Pujades

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'artista Joan Bosch va obsequiar aquest divendres el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, amb una còpia del retrat a bolígraf de Ramon Pujades, mort el passat mes de desembre, com a agraïment per la col·laboració de l'ens amb les iniciatives de Pujades.

Ramon Pujades Civit, professor de Batxillerat nocturn a l'Institut Màrius Torres durant tres dècades i que va ser cap de Serveis Socials de la Paeria durant l’alcaldia d’Oronich, va morir el 2 de desembre als 76 anys d’edat.

El retrat de Pujades realitzat per Joan Bosch.

Pujades era des de fa temps un gran activista per aconseguir el reconeixement de la Seu Vella com a Patrimoni de la Humanitat, lluitant per la seua millora i la del Turó, denunciant la deixadesa i brutícia de determinats punts i fins i tot sufragant la seua neteja.