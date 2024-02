Cervera canta les Completes en el gran dia de la festa local

L’església gòtica de Santa Maria del Coll de les Savines de Cervera es va omplir ahir a la nit amb més de 1.000 persones que no es van voler perdre el cant de les Completes, que aquest any arriba a la 178 edició. És l’acte central de les festes dedicades al Santíssim Misteri, amb un centenar de cantants de l’agrupació local i mig centenar de músics del Conservatori i de l’Orquestra Julià Carbonell a l’altar, a banda de la soprano Sandra Roset, el tenor Carles Prat i el baríton Pau Borda com a solistes.

Dirigida per Xavier Puig, la celebració va estar presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadias, acompanyat d’una vintena de sacerdots, els mercedaris de Sant Ramon i una representació de veïns del Tarròs, població que històricament és present en l’acte ja que la relíquia del Santíssim Misteri va arribar a Cervera de la mà d’un soldat d’aquesta localitat. De la resta d’actes de les festes locals, val a destacar l’actuació de Misteri Folk dissabte passat a l’Auditori; i el 25 concurs individual de sardanes revesses diumenge. Les activitats es prolongaran fins demà dimecres amb actes de caràcter religiós durant el migdia com la missa i processó amb la relíquia fins a la plaça Major i el Toc de Difunts a càrrec dels Campaners.