L'Animac projectarà a Lleida 179 films en una edició més accessible i dedicada a la diversitat en l'animació

detail.info.publicated ACN

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Animac projectarà a Lleida 179 films en una 28a edició dedicada a la diversitat en el cinema d'animació sota el lema 'Diversity'. La directora de la mostra, Carolina López, ha explicat que l'objectiu és reflectir que l'animació "porta la diversitat al seu ADN" i que alhora això els ha permès fer un programa "més accessible". Així, el certamen, que se celebra del 15 al 18 de febrer a la capital del Segrià, acollirà, entre altres, cinc premières mundials i reconeixerà la trajectòria i el talent de l'artista visual donostiarra Isabel Herguera, el director i animador britànic Barry Purves o la dibuixant catalana Roser Capdevila.

La 28a edició d'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, celebra el seu format presencial a Lleida del 15 al 18 de febrer amb les projeccions de 179 films: 8 llargmetratges, 4 migmetratges i 167 curtmetratges, així com tallers, exposicions i activitats paral·leles. Amb tot, acollirà enguany cinc premières mundials així com 58 estrenes a l'Estat, 32 a Catalunya i dos d'àmbit internacional.

La directora de la mostra, Carolina López, ha explicat que "sempre hem tingut en compte la diversitat, però aquest cop hem posat el focus en aquesta temàtica que es troba a l'ADN de l'animació, com per exemple quan estàs dissenyant personatges imaginaris que inicialment no en saps el sexe o l'ètnia", ha expressat. D'aquesta manera, López ha indicat que el programa vol "reflectir la realitat dels nostres temps, que està en continu debat i transformació, amb temes que ens interessen com la identitat de gènere, la inclusió o el feminisme".

De fet, la jornada inaugural, que tindrà lloc el dijous 15 de febrer a la Llotja, servirà per poder veure films com 'Aikane', un curtmetratge basat en la història d'amor entre dues persones del mateix sexe. També es projectarà 'Felina' de María Lorenzo o 'La mujer ilustrada' de la donostiarra Isabel Herguera, artista visual que rebrà durant l'acte inaugural el Premi Honorífic del certamen.

En el marc de les seccions oficials, es projectarà 'A Kind of Testament' del director Stephen Vuillemin, inclòs en la 'shortlist' dels premis Oscar o 'D'une peinture... à l'autre' del director suís Georges Schwizgebel'. També hi haurà espai per visualitzar anime japonès.

López ha indicat que el fil conductor d'enguany els ha permès fer un certamen "més accessible". De fet, el programa de l'Animac inclou sessions relaxades, introdueix el llenguatge de signes en diferents conferències i aborda la diversitat des de diversos vessants i punts de vista amb la col·laboració de diferents entitats. A tall d'exemple, la regidora de Cultura, Pilar Bosch, ha detallat que s'han adaptat les projeccions per al públic amb trastorns de l'espectre autista (TEA).

La mostra és organitzada per l'Ajuntament de Lleida, amb el suport de la Fundació a Caixa, el Ministeri de Cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), la Diputació de Lleida i el departament de Cultura, entre altres col·laboradors. Enguany té un pressupost de 210.000 euros.

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha indicat que les 28 edicions d'Animac "ens consoliden com a gran capital en la celebració d'esdeveniments relacionats amb la cultura". Larrosa ha indicat que "tenim tots els ingredients" per viure una bona edició i que la mostra fomenta "l'emprenedoria, l'educació i el talent" de la joventut.

En aquest sentit, l'organització espera que uns 10.000 infants, principalment de Lleida, participin enguany de les sessions escolars. Es manté la secció 'Incubator', l'espai en el qual es presenten projectes en estat embrionari perquè siguin valorats per experts del sector. D'altra banda i com a novetat, hi haurà passis gratuïts en diferents sessions per als adolescents.

Premis

El certamen reconeixerà amb el Premi Honorífic l'artista visual, directora, productora i docent donostiarra Isabel Herguera, que té una llarga trajectòria internacional i va ser exdirectora de la mostra entre els anys 2003 i 2011. Se li dedicarà una retrospectiva amb la projecció d'una selecció dels seus curtmetratges i el seu primer llarmetratge 'El sueño de la sultana'.

El Premi Animation Master se l'adjudicarà el director, animador i guionista britànic Barry Purves (Regne Unit, 1955), considerat un mestre de l''stop-motion' i que tracta en les seves pel·lícules temes molt íntims amb una sensibilitat exquisida.

Finalment, la dibuixant Roser Capdevila (Barcelona, 1939) recollirà durant l'acte de cloenda el Premi Trajectòria en reconeixement a la seva aportació a la cultura popular mitjançant personatges icònics com 'Les Tres Bessones'.

Conferències i tallers

Com és habitual, la mostra impartirà diverses conferències i tallers sobre el món de l'animació, entre les quals destaquen la classe magistral del mateix Barry Purves, que ha col·laborat amb directors com Tim Burton o Peter Jackson. A banda, està prevista la xerrada 'Animac Tech. Accessibilitat en animació i videojocs', que anirà a càrrec del tècnic de la Direcció d'Accessibilitat Universal i Innovació de la Fundació ONCE, Enrique García