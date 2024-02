Recuperen en un disc inèdit els primers enregistraments infantils de Paco de Lucía

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El primer enregistrament infantil de Paco de Lucía, que romania inèdit fins ara, veurà la llum pròximament dins dels actes organitzats pel desè aniversari de la seua mort, segons ha revelat a EFE la seua família. "Encara no puc explicar gaire, però són uns enregistraments del meu pare i del meu oncle Pepe (de Lucía) quan tenien 13 i 11 anys", ha precisat Casilda Sánchez, filla del músic, en una xarrada pels esdeveniments preparats per la fundació que porta el nom de qui va ser reconegut com un dels mestres mundials de la guitarra.

El nou àlbum, del qual no han transcendit més detalls, vindrà a afegir-se a un altre de publicat prèviament en el qual ja apareixien els dos germans en un enregistrament realitzat a través del segell Hispavox només un any més tard, el 1961, sota el nom de Los Chiquitos de Algeciras.

Com aquest aquell treball va ser sotmès a una tasca de restauració i donava testimoni de com Paco i Pepe de Lucía ja destacaven com a músics malgrat la seua curta edat, quan acompanyats pel seu pare van arribar a Madrid per obrir-se camí al món flamenc.

Serà el pròxim 25 de febrer quan es compleixi una dècada des de la inesperada mort del prestigiós guitarrista i en el seu honor s’han preparat la propera setmana diversos actes a la ciutat de Nova York (EUA), entre ells una festa flamenca al restaurant Little Spain del cuiner José Andrés el 23 de febrer. Prèviament, es pot destacar sobretot el 20 de febrer el concert 'Paco de Lucía Legacy Festival' a l’emblemàtic Carneggie Hall amb la participació d’artistes com Rublén Blades, Al Di Meola, Carmen Linares, Diego "El Cigala", José Mercé, Silvia Pérez Cruz, Duquende, Farruquito o Chano Domínguez.