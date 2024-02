Pau Juvillà qüestiona en el seu nou thriller la Transició

Una jove diputada lleidatana de gran projecció política apareix morta, penjada, en un aparent suïcidi. Així arranca la trama d’El vertigen interior, el nou thriller de l’escriptor lleidatà i exdiputat de la CUP Pau Juvillà, que acaba de publicar Pagès Editors. A través d’un joc de salts en el temps, Juvillà viatja a la novel·la des de l’època actual fins a finals dels anys 60 i la dècada dels 70, en una “venjança contra la Transició, més aviat una Transacció”. L’autor va explicar a SEGRE que “denuncio el que va ser la Transició, amb simples canvis que no van modificar les estructures franquistes, perquè continuessin manant els de sempre”. I amb la Lleida d’avui i de llavors com a teló de fons. “No hem d’anar a buscar fora per ambientar una bona novel·la negra”, va assegurar Juvillà, que va intuir que “a més d’un no els agradarà” veure desfilar per les pàgines d’aquest thriller personatges del Caliu Ilerdenc, “les forces vives, capaços de posar i treure alcaldes o governadors”.

No són els únics noms propis d’una novel·la amb picades d’ullet a un dels seus grups de rock preferits de Lleida, Rosas Rojas, i també a autors de novel·la negra a Ponent. I és que cada capítol porta per títol el d’una cançó del disc El vértigo interior, que la banda va publicar el 1991, i està encapçalat per cites de novel·les negres d’autors de casa, des de David Marín, Ramon Usall, Ramona Solé, Montse Sanjuan, Emili Bayo i Rafa Melero fins a Anna Sàez, Juan Cal o Pep Coll. Tot un exercici estilístic perquè cada títol i cada cita tenen a veure amb l’acció de cada capítol. “M’ha costat lligar-ho, però així reivindico la novel·la negra que es conrea a Lleida”, va afegir sobre una història amb cameos, com el de l’historiador Albert Velasco o el periodista Dani Badia, que va morir el 2022. Una publicació molt oportuna, just la setmana en què el Tribunal Suprem li va ratificar la condemna d’inhabilitació pels llaços grocs a la Paeria. “Que el legislatiu, el poder democràtic del poble, estigui per sota del poder judicial no passa en cap altre lloc del món. També és una herència d’aquella Transició”, va criticar Juvillà.