El jazz d'Afroblue omple a Guissona en el seu últim xou

El grup Afroblue va posar punt final divendres a la nit a l’Ateneu de Guissona a una trajectòria d’un quart de segle de música de jazz. Una hora d’actuació intensa que va culminar amb l’adaptació d’una de les balades més conegudes dels Bee Gees, How deep is your love. Va agradar, l’útima actuació d’Afroblue. Es van omplir les 400 butaques del nou Ateneu, a més en una jornada en què l’equipament estrenava un piano Yamaha que va anar com a anell al dit per al concert.

Guissona va ser des dels inicis del grup una referència, des de la presentació de cada un dels seus sis discos fins a la seua participació en les festes locals, en ocasions tocant els seus músics amb altres artistes i amb estils diferents; amb actuacions massives a la plaça Major a la festa romana, fins a més íntimes al bar del Centre. En aquesta ocasió, l’actuació es va vestir de gala amb la sonoritat espectacular del renovat edifici de l’Ateneu. A Afroblue, l’únic músic de Guissona era el percussionista Ricard Grau, director de l’escola de música Josep M. Llorens Cisteró. El grup se’n va amb els deures fets, portant el jazz amb accent de Lleida als principals festivals de l’Estat i tocant cada any en sales de primera fila com la Jamboree a Barcelona o la Jazz Cava de Terrassa.