Quatre companyies lleidatanes al festival teatral de Gijón

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Quatre companyies lleidatanes participaran enguany en el principal aparador de teatre familiar de l’Estat, la Fira Europea d’Arts Escèniques per a Nens i Nenes Feten, la 33 edició de la qual se celebrarà a Gijón del 25 de febrer a l’1 de març. La Baldufa hi portarà Amal, un espectacle d’autoria conjunta amb el Duo Laiaiona, que combina teatre i cine. Amb una única funció el 28 de febrer, Amal interpel·larà el públic amb una història sobre persones, la vida i l’esperança de crear un món millor.

També participarà en el festival Xip Xap, amb dos representacions de l’espectacle itinerant Rag & Bone, estrenat a la Fira de Titelles de Lleida el 2023. Amb el crit de “Trapero!”, evocaran records d’aquells personatges que passaven pels carrers recollint draps, ampolles i cartrons. La tercera companyia lleidatana present al Feten serà Zum-Zum Teatre i el seu espectacle Rhinos, estrenat a FiraTàrrega 2023. Tres rinoceronts acudiran al passeig Begoña de Gijón els dies 25 i 26 de febrer. El xou posa el focus en el paper de les etiquetes que categoritzen la societat, la qual cosa es transforma en prejudicis i actes discriminatoris. La mala publicitat dels rinoceronts els ha mostrat com una icona d’agressivitat que no respon a la seua veritable naturalesa: són porucs, fugen del perill i de la presència humana. L’espectacle posarà a ballar els tres rhinos al ritme d’All you need is dance!

Feten de Gijón és el principal certamen i mercat del gènere teatral familiar a Espanya

En últim lloc, el Centre de Titelles de Lleida presentarà la seua última producció de carrer itinerant, Kuntur. Seguint la línia dels dos anteriors muntatges, aquesta vegada serà un còndor gegant el que aixecarà el vol, també al passeig Begoña d’aquesta ciutat asturiana, per fer sentir el seu cant. Un cant que està en perill per l’amenaça d’extinció d’aquesta espècie. Un crit d’alerta amb què farà partícip el públic assistent i amb el qual exemplifica com la immensitat de la naturalesa se sustenta per un delicat equilibri de l’ecosistema.