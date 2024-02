El Teatre Municipal de l’Escorxador celebra 25 anys amb la ciutadania

detail.info.publicated REDACCIO

Centenars de persones s’han atansat aquest cap de setmana al Teatre Municipal de l’Escorxador per gaudir de les propostes artístiques i teatrals que s’han organitzat amb motiu del 25è aniversari d’aquest equipament cultural.

La responsable de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, s’ha mostrat satisfeta per la resposta de la ciutadania en aquesta efemèride, que ahir va esgotar les entrades als espectacles programats. Bosch ha destacat la importància i la trajectòria d’aquest teatre municipal, que amb els anys s’ha convertit en un equipament cultural de referència dins de les arts escèniques a la ciutat de Lleida.

Avui al matí, la jove ballarina, professora i creadora de dansa contemporània i improvisació, Carla Sisteré, ha ofert la proposta gratuïta “The Sad-Man Method”, una peça amb pinzellades de teatre físic, que gira a l’entorn de l’autodestrucció d’una mateixa, amb tocs de comicitat. Després ha tingut lloc un vermut popular obert a tota la ciutadania per celebrar el 25è aniversari del teatre de manera comunitària.

La celebració continuarà aquesta tarda, amb l’espectacle per a infants “Terra”, de la companyia SilverDropsDansa, que s’inclou dins el cicle Amb la tribu.

Dissabte va tenir lloc, amb èxit de públic, l’espectacle “Pongo” de Judit Martín, Alba Florejachs i Mónica Ballesteros. Una peça d’humor i per gaudir de l’enginy i la improvisació.

Cal recordar que celebrar aquesta efemèride, els lleidatans i lleidatanes nascuts el 1999 tindran accés gratuït als espectacles de LaTemporada que es programin al Teatre Municipal de l’Escorxador durant tot l’any 2024.

Espai referent en les arts escèniques a la ciutat

Inaugurat l’any 1998, el Teatre Municipal de l’Escorxador ha esdevingut un equipament cultural de referència dins de les arts escèniques a la ciutat de Lleida, a més de ser el complex modernista més important de la ciutat que aporta al patrimoni arquitectònic i industrial de Lleida. Va obrir les seves portes el 8 d’octubre de 1998 amb la VII Mostra de Teatre Ciutat de Lleida i la primera funció es va programar l’1 de gener del 1999 amb la representació de “3 Porquets a la platja”, de la companyia lleidatana La Baldufa.

La inauguració, a càrrec de l’exalcalde Antoni Siurana, es va fer el 26 de febrer de 1999, data que s’ha marcat per a la commemoració dels 25 anys.

Per l’escenari d’aquest equipament han passat professionals de les arts escèniques d’arreu, amb la presència notòria de companyies lleidatanes. En aquest quart de segle, han format part de la programació del teatre artistes com Pere Arquillué, Rosa Maria Sardà, Clara Segura, Jordi Dauder, Juan Echanove, Josep Maria Flotats, Montserrat Carulla, Núria Espert, Pep Bou, Pepa Plana, Javier Gurruchaga, Ara Malikian, Albert Pla, Paco Raval, Carlos Santos, Marta Carrasco i un llarg etcètera, que cada temporada es nodreix d’actors i actrius que porten a Lleida els seus espectacles per al públic lleidatà.