L'Orfeó Lleidatà programa recitals 'informals' de clàssica

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Repensar els concerts de música clàssica eliminant certes litúrgies elitistes que els solen allunyar de la gent jove. Aquest és l’objectiu principal del nou cicle de concerts Clàssica Oberta, impulsat per la Fundació Orfeó Lleidatà en una aposta per transformar aquest tipus d’esdeveniments en una experiència més informal, pròxima i accessible a tots els públics. La fórmula, inèdita, serà en format de cafè concert, amb servei de bar, per trencar determinats clixés de la clàssica. A més, cada recital comptarà amb la figura d’un conductor que generarà diàleg entre els músics i el mateix públic.

El director executiu de la fundació lleidatana, Xavier Quinquillà, va presentar ahir aquesta nova activitat a l’Espai Orfeó, acompanyat pel coordinador de la programació, Mario Peña, i els responsables dels dos partners que se sumen en aquesta aventura musical: Núria Sempere, directora de l’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc), i Antoni Gelonch, responsable de la Fundació Privada Horitzons 2050. Encara que el cartell del Clàssica Oberta arrancarà amb el guitarrista xilè establert a Barcelona Gian Carlo Scevola, el gruix de la programació anirà a càrrec de joves talents de l’Esmuc (vegeu el desglossament). En aquest sentit, la directora del centre musical va destacar que “aquest cicle ens permetrà també sortir de Barcelona, on sembla que hagin de passar totes les coses”. “I també per animar els alumnes a anar més enllà i no quedar-se simplement a reproduir el que els ensenyen a classe”, va afegir Sempere. Per la seua part, Quinquillà va afirmar que “aquesta proposta tindrà èxit des de la suma, juntament amb l’Esmuc i Horitzons 2050, perquè sigui una aventura longeva en el temps i, en el futur, poder exportar-se més enllà de Lleida”. Gelonch va assenyalar que aquests tres primers concerts serviran per “avaluar” aquesta proposta musical i va destacar que “Lleida comença un projecte d’R+D en música clàssica”.