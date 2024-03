Care Santos, guanyadora de premis literaris com el Ramon Llull 2014 i el Nadal 2017, va inaugurar ahir la cinquena jornada de Llengua i Literatura catalanes per a Batxillerat i 4t d’ESO organitzada per la Universitat de Lleida per estimular els estudis d’humanitats. Santos va impartir una xarrada davant de 120 alumnes de vuit instituts de Lleida i un de Mollerussa.