Les nevades al Pirineu occidental deixen entre 20 i 50 centímetres de neu nova a les estacions d'esquí

Les nevades durant la matinada d'aquest diumenge al Pirineu occidental han deixat entre 20 i 50 centímetres de neu nova a les estacions d'esquí. Malgrat el vent, que en alguns punts com Boí (Alta Ribagorça) ha deixat registres de fins a 104 quilòmetres per hora segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), els equipaments de FGC han registrat una "bona" afluència de visitants. De fet, des de FGC han assegurat que les estacions d'esquí encaren els propers dies "amb bones perspectives". Així mateix, els equipaments ja treballen per ampliar el domini esquiable. D'altra banda, la nevada ha permès obrir els circuits d'esquí de fons en estacions com Aransa (Cerdanya), Tuixent-La Vansa (Alt Urgell) o Virós-Vallferrera (Pallars Sobirà).Concretament, l'estació d'esquí de Boí Taüll (Alta Ribagorça) ha registrat 50 centímetres de neu nova de la qual n'han gaudit uns 3.600 visitants durant tot el cap de setmana. A Port Ainé, que ha rebut uns 3.000 esquiadors, han caigut entre 25 i 40 centímetres, mentre que Espot ha registrat gruixos d'entre 20 i 35 centímetres i 2.1000 visitants.

La nevada de les últimes hores també ha permès obrir estacions d'esquí de fons que fins ara estaven inoperatives a Aransa (Cerdanya), Lles (Cerdanya), Tavascan (Pallars Sobirà), Virós-Vallferrera (Pallars Sobirà) i Tuixent-La Vansa (Alt Urgell), segons la Mancomunitat d'Esquí Nòrdic. A més, l'estació de Sant Joan de l'Erm (Alt Urgell) també han pogut oferir circuits amb el servei de raquetes.