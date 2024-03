Últim Festival de Pasqua de Cervera?

L’Auditori Municipal de Cervera va acollir ahir la presentació oficial del 14 Festival de Pasqua de música clàssica catalana, que se celebrarà del 21 al 30 de març a la capital de la Segarra. Podria ser l’última. Així ho va comentar a SEGRE l’alcalde, Jan Pomés, que no va descartar l’adeu al certamen per motius econòmics. De fet, va assegurar que l’ajuntament n’està estudiant la viabilitat econòmica. Segons Pomés, “la situació econòmica de la Paeria de Cervera obliga a efectuar retallades econòmiques i la ciutat no pot continuar aportant uns 25.000 euros anuals al certamen”. El festival, que compta amb un pressupost de 80.000 euros, està finançat al 50% per la Generalitat (40.000 €), mentre que la Diputació n’aporta uns 5.000 i de les entrades se n’obtenen uns altres 10.000.

A l’espera d’un futur més prometedor, l’edició d’aquest 2024 presentarà un cartell amb catorze concerts, sis dels quals de gran format, en cinc espais de la ciutat. El director del festival, Jordi Armengol, va explicar que estarà dedicat a la tradició musical catalana i la seua influència en l’actualitat. Entre les propostes més destacades, el concert inaugural el dia 23 amb l’Orquestra Julià Carbonell dirigida per Salvador Brotons i música sacra del compositor de Sanaüja Francesc Andreví; la doble actuació el dia 29 del pianista Albert Guinovart –que va posar ahir la nota musical a la presentació–; i el de clausura, el dia 30, un recital de música coral i lírica que posarà en relleu les diferències entre Andreví i el compositor de Tàrrega Ramon Carnicer.