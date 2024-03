Reoberta l'N-260 entre la Pobla de Segur i Baix Pallars un cop retirada l'esllavissada de roques

L'N-260 s'ha reobert aquest diumenge al migdia entre la Pobla de Segur i Gerri de la Sal (Baix Pallars) un cop retirada l'esllavissada de roques, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). La via ha estat tallada prop de 24 hores per un despreniment de pedres al quilòmetre 301 de l'N-260, a tocar del congost de Collegats. Les roques impossibilitaven el pas de vehicles i s'han fet desviaments primer per la carretera local de Peramea i Montcortès, i després per la C-14 i el port del Cantó. La carretera s'ha reobert finalment cap a les 13.00 hores d'aquest diumenge, tot i que hi ha aturades puntuals en els dos sentits de la marxa per obres.