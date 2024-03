La Fira de Titelles de Lleida, amb 35 espectacles i més dies de programació

detail.info.publicated Redacció / ACN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Més de 300 professionals de les arts escèniques de 33 companyies nacionals i internacionals participaran a la 35a Fira de Teatre de Titelles de Lleida del 2 al 5 de maig. La programació, que enguany s'allargarà quatre dies, preveu 33 espectacles en 22 espais diferents de la capital del Segrià, 1 curtmetratge i 1 exposició en moviment. En el marc de la fira, el públic tindrà l'oportunitat de gaudir de 24 estrenes, 8 de les quals absolutes com 'La ciutat de les llums' de l'artista xilè David Zuazola, on convertirà la visió dels lleidatans vers la seva ciutat en un espectacle. La companyia franc noruega 'Plexus Polaire' donarà el tret de sortida a la programació amb l'espectacle inaugural 'Dracula-Lucy's Dream' a la Sala Ricard Vinyes de la Llotja.

De les 33 companyies participants 13 són catalanes, 10 provinents d'arreu de l'Estat i 10 internacionals vingudes de França, Canadà o Brasil, entre altres. Un total de 24 propostes són estrenes a la Fira de Titelles de Lleida de les quals 8 són absolutes, 1 s'estrena a l'Estat, 8 a la Península i 7 a Catalunya.

Entre les novetats destaca la proposta de l'artista xilè i establert a Andalusia David Zuazola amb el projecte 'La ciutat de les llums' que té com a objectiu unificar la visió que tenen els habitants de la seva pròpia ciutat i convertir-la en un espectacle de teatre de titelles o en una instal·lació que exposi el treball en conjunt dels ciutadans.

El projecte ha rebut la col·laboració de l'alumnat de diferents centres de Lleida, de l'escola d'Art Superior de Disseny Ondara de Tàrrega, de la Universitat de Lleida o el Servei Ocupacional de Ciutat Campus de Fundació Aspros, els quals han produït l'escenografia. Per la seva banda, l'alumnat de l'escola de música l'Intèrpret ha composat la música. El projecte es podrà veure els dies 3, 4 i 5 de maig a la sala d'exposicions temporals del Museu de Lleida.

També són estrenes absolutes 'Pirene' de la companyia lleidatana Apikipala que presentarà una instal·lació participativa que convida a descobrir els paisatges dels Pirineus a través d'una col·lecció de jocs artesanals. D'altra banda, Borja Sand Art estrenarà 'Origen' fidel al seu estil d'art amb sorra, titelles, teatre d'ombres, llums i música.

El tret de sortida als quatre dies de programació anirà a càrrec de la companyia franc noruega Plexus Polaire que estrenarà a Catalunya 'Dracula-Lucy's Dream', un espectacle per al públic juvenil i adult que ha estat adaptat del famós mite de Dràcula i que es fixa especialment en les dones. En aquest sentit, la proposta se centra en l'experiència de la Lucy i la seva lluita contra el seu dimoni interior encarnat en Dràcula que representa dominació, dependència i addicció a una força autodestructiva. La inauguració es durà a terme dijous dia 2 de maig a dos quarts de deu a la Sala Ricard Viñes de la Llotja de Lleida.

Set estrenes a Catalunya

En aquesta edició de la Fira de Teatre de Titelles s'estrenaran per primera vegada a Catalunya un total de 7 espectacles com 'Embolic' de Pau Palaus, 'La Maestra' de la companyia basca Anita Maravillas, 'Kochambre' dels madrilenys Ale Hop, o 'Closka' dels valencians Panicmap.

L'única estrena estatal es tracta de 'Big Boys Don't Cry' de la companyia anglesa Opposable Thumb on els protagonistes tracten el fet de ser homes.

Per la seua banda, dues companyies balears estrenen projecte com ho són Trukitrek i Lila Jocs Reciclats i Circ. La primera presentarà 'Clic', mentre que la segona aproparà al públic 'The Twist of the Metal'. Així mateix, la companyia Ko-Koo-Moo viatjarà des de Finlàndia per estrenar 'Block Theatre', mentre que Compagnia Samovar ho farà des d'Itàlia per presentar 'Taller Oceanogràfico Sentimental'.

Activitats professionals

Mentre que el cap de setmana anirà dedicat a "l'esclat" d'espectacles, segons la codirectora de la Fira de Teatre de Titelles de Lleida, Elisabet Vallvé, les jornades de dijous i divendres es reserven majoritàriament a les activitats professionals.

L'espai de reunió del sector professional serà la Llotja de Lleida amb trobades, conferències, xerrades, master class i un 'speed meeting' entre altres. Enguany destaca un espai dedicat a les companyies que han quedat fora de la programació de la fira, per tal que puguin mostrar els seus treballs als programadors.

Altres activitats

La 35a edició de la Fira de Titelles de Lleida obre les portes al Chuncheon Puppet Festival de Corea del Sud, per potenciar intercanvis amb altres professionals del sector. Així mateix, s'oferirà una exposició de titelles tradicionals coreans i dues presentacions.

A més, el certamen farà un recorregut per la vida i trajectòria de Joan-Andreu Vallvé, creador del Centre de Titelles de Lleida, per descobrir el camí que el va dur al món dels titelles amb la presentació del llibre 'Del llapis a l'escenari'. D'altra banda, el públic també podrà gaudir d'una exposició sobre la creació del titella-personatge i el procés de creació d'un espectacle a partir dels esbossos de Vallvé.

Nou premi Drac d'Or Escorxador



En el marc dels premis Drac d'Or, l'organització de la fira ha apostat per afegir el reconeixement Drac d'Or Escorxador. Es tracta d'un premi el qual permetrà als guanyadors sumar-se a la programació del Teatre Municipal de l'Escorxador de Lleida. La resolució dels premis es farà en un acte públic dirigit a professionals i conduït per la companyia lleidatana Campi Qui Pugui la qual amb el seu espectacle 'Cacos' anirà fent entrega dels guardons.