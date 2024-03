El TSJC confirma l'obertura del judici oral a Lluís Puig pel trasllat de les obres de Sixena del Museu de Lleida

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs d'apel·lació de l'exconseller de Cultura i diputat de Junts, Lluís Puig, i ha confirmat l'obertura de judici oral així com les fiances de l'auto del gener pel cas del trasllat de les obres de Sixena. L'alt tribunal jutjarà Puig perquè és diputat, mentre que l'exconseller Santi Vila serà jutjat en un penal de Barcelona. La fiscalia demana una multa de 6.000 euros per desobediència en no lliurar les 44 peces del monestir que hi havia al museu lleidatà i que finalment es va endur la Guàrdia Civil en ple 155. L'Ajuntament de Vilanova de Sixena vol 11 mesos de presó per a Vila i multa de 162.000 euros. A Puig li demana 99.000 euros i inhabilitació de dos anys.

Segons argumenta l'escrit de TSJC, Puig no diu "ni molt menys acredita" el motiu pel qual genera indefensió la quantificació de la fiança de responsabilitat civil. Per això, manté la imposició d'una fiança de responsabilitat civil de 17.250 euros a cadascun dels exconsellers, que és el que el govern aragonès diu que va costar el trasllat de les 44 peces del Museu de Lleida a Sixena.

Inicialment, el jutjat instructor d'Osca havia imposat una fiança de 216.000 euros a Vila i de 88.000 euros a Puig, i tant acusacions com defenses van presentar els seus escrits per al judici. No obstant, quan Puig va esdevenir diputat al Parlament el febrer de 2021, la causa va passar al TSJC, que, a més, va anul·lar totes les diligències judicials practicades contra ells des del desembre de 2019 i va rebaixar les fiances. Ara caldrà veure en quina situació queda Puig en cas que torni a ser o no diputat després de les eleccions del proper 12 de maig.