Es busquen músics de proximitat

La Fundació La Caixa i el Festival Itinera, nascut el 2021 per donar a conèixer a través de la música els micropobles de Catalunya (municipis de menys de mil habitants), impulsen per primera vegada una convocatòria oberta per a la selecció de les bandes i artistes establerts en entorns rurals perquè puguin formar part enguany de la programació del certamen, de juny a octubre. Així ho van anunciar ahir en la presentació d’aquest projecte a CaixaForum Lleida, llançant també una crida a la participació dels grups musicals de Ponent.

Patricia Alocén, responsable a Catalunya de la Fundació La Caixa, va assenyalar que “entenem la cultura com a palanca de transformació social, i per això apostem per promoure el talent a tot el territori, més enllà de les grans ciutats”. Joan Solà, president de l’Associació de Micropobles de Catalunya, va explicar que “projectes com el Festival Itinera serveixen per donar a conèixer la realitat dels micropobles, el seu patrimoni i talent, i reivindiquen la possibilitat de viure en plenitud al món rural”. Per la seua part, la jove cantant i compositora lleidatana Berta Saura, líder del grup Bru, va assegurar que “per a un artista local, tenir oportunitats sempre és més complicat i un festival com l’Itinera brinda la possibilitat de poder tocar i actuar en espais únics com són aquestes localitats en les quals realment es perceben aquestes ganes de cultura”. Durant l’acte es va convidar grups i artistes residents en els 163 municipis lleidatans de menys de mil habitants a participar fins al 10 de maig en la convocatòria. Els seleccionats es coneixeran el 3 de juny.