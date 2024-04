La UdL testarà cases de fusta amb material biològic per reduir un 20% el consum energètic dels edificis

ACN Lleida - El grup de recerca GREiA de la Universitat de Lleida (UdL) testarà dues cases de fusta prefabricades per demostrar que nous materials basats en fusta redueixen un 20% el consum energètic dels edificis. Es tracta de la part experimental del projecte europeu 'Biobuild' coordinat per la Universitat Sueca de Ciències Agràries i finançat amb 4,6 milions d'euros per la Unió Europea en el marc del programa Horizon Europe. Concretament, els investigadors de la UdL implementaran materials de canvi de fase en fusta perquè posteriorment s'utilitzin en parets i paviments d'habitatges i oficines reformats o de nova construcció. El projecte, que actualment es troba en fase inicial, té una durada de quatre anys.Desenvolupar nous materials basats en fusta per reduir, com a mínim, un 20% el consum energètic dels edificis és l'objectiu del projecte europeu 'Biobuild' coordinat per la Universitat Sueca de Ciència Agràries i en el qual la Universitat de Lleida (UdL) hi contribuirà en la part experimental.

Concretament, el grup de recerca GREiA s'encarregarà de testar l'eficiència d'aquesta nova tecnologia en dues cases prefabricades. Mentre que un dels habitatges estarà construït amb fusta convencional, l'altre estarà impregnat de productes materials d'origen biològic i químics "no inflamables ni tòxics per la salut", segons la directora del grup d'investigació i catedràtica de la UdL, Luisa F. Cabeza.

Les cases prefabricades esdevindran oficines de la universitat on treballaran investigadors per tal que el testatge sigui "el més real possible". L'experiment també es durà a terme en laboratoris de Suècia, per testejar la tecnologia en diferents zones climàtiques. A més, el grup de recerca de la UdL compta amb el suport de la delegació de Lleida del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per rebre assessorament sobre una instal·lació segura del nou material en habitatges o oficines.

El projecte, que va començar a caminar el passat mes de gener, es troba en una fase inicial. En aquest sentit, les cases prefabricades arribaran a la capital del Segrià a finals d'aquest any. Tot i això, els investigadors treballen actualment als laboratoris en el desenvolupament de la fusta que s'implementarà a les cases.