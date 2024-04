Mor l'històric dibuixant d'arrels lleidatanes Antoni Borrell

El nom del dibuixant, il·lustrador, historietista i guionista barceloní d’arrels lleidatanes Antoni Borrell Pujol figura a peu de pàgina o a la portada de centenars de còmics, tebeos, historietes i personatges d’aventures il·lustrades publicades a Espanya i també a l’estranger des de mitjans dels anys 50 del segle passat. Borrell Pujol, establert a Baldomar (Noguera), a la casa pairal de la seua família materna, va morir el dimarts de la setmana passada als 97 anys, al no poder recuperar-se d’un cop al cap arran d’una caiguda. El dibuixant tenia una veritable passió per Baldomar, des que fa mig segle va començar a rehabilitar la casa familiar, on va reservar un espai per al seu propi estudi de treball. El seu fill, també de nom Antoni i també artista i il·lustrador (col·labora amb treballs per a La Vanguardia o El Periódico, entre altres mitjans), va explicar ahir a SEGRE que a Baldomar, als peus del Montsec, “era l’únic lloc en el qual podia viure com Tarzan”. I és que Borrell Pujol va començar a ser conegut en la professió als anys 50 gràcies a les aventures a la selva de Tamar, publicades pel segell Toray, una adaptació del mític personatge originari dels Estats Units però que, per raons òbvies de drets d’autor, va canviar de nom.

El seu fill va lamentar la pèrdua d’“un gran somiador” que, després de disminuir el treball d’historietista i de còmic a Espanya a la dècada dels 90, també es va dedicar a pintar i esculpir. De fet, les esglésies de Baldomar, Torregrossa i les Pallargues llueixen pintures murals seues i la Pobla de Segur, d’on procedia la seua família paterna, compta amb una escultura seua dedicada al general Moragues, estrenada el 1998.

El dibuix i la pintura no van ser les seues úniques passions. El contacte amb la naturalesa a la Noguera va propiciar que fos un gran excursionista i amant de l’arqueologia. En aquest sentit, Borrell Pujol va arribar a ser conseller adjunt de l’Institut d’Estudis Ilerdencs en l’àmbit de l’arqueologia i paleontologia i va arribar a fundar el 1970 a Baldomar el Museu Arqueològic i Paleontològic d’aquesta localitat del municipi d’Artesa de Segre.Borrell Pujol va ser enterrat dijous passat al cementiri de Baldomar. El seu fill va comentar que “m’agradaria poder organitzar algun acte de record o homenatge, perquè ell estimava aquesta terra, molt més que la seua Barcelona natal”. També va assenyalar que “continuaré donant suport a l’activitat del museu, com feia el meu pare amb els fòssils i restes arqueològiques que es trobava per la zona”, i no va descartar en el futur poder obrir un centre en aquesta població per documentar, conservar i exhibir l’ampli arxiu artístic que ha deixat el dibuixant.